Украинские военнослужащие ожидают, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области скоро завершится. До ее окончания осталось «от нескольких недель до нескольких дней», сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на неназванных представителей украинской армии.

По информации издания, украинские военнослужащие в Курской области наиболее остро ощущают последствия приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. В случае ее возобновления для украинского контингента в Курской области это может быть уже слишком поздно, пишет газета.

4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные.

11 марта Минобороны России сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области. Утром 9 марта ведомство заявило, что армия взяла село Лебедевка (Курская область) и хутор Новенькое (Сумская область Украины). К вечеру российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. 8 марта Апти Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла».