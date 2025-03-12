В Татарстане спрос на посуточную аренду жилья вырос на 54%

За 2024 год популярность посуточного съема жилья в Татарстане выросла на 54%. Об этом сообщает сервис «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В феврале 2025 года средняя цена суточной аренды квартиры в республике составила 3 тыс. руб. Стоимость за сутки в загородном доме превысила 10 тыс. руб.

21 января глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что среди гостей Казани более 50% снимают квартиры и апартаменты. Причина — высокие цены на размещение в отелях. Средняя стоимость за ночь в гостинице с 3–4 звездами в столице Татарстана в прошлом году составила 8746 руб., в то время как в Москве переночевать в гостинице такого же уровня в 2024 году стоило примерно 9559 руб.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в Татарстане ввели туристический налог. Он составит 1% и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года.

Дарья Сайфиева