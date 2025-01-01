Туристический налог, обязательная регистрация собак и повышение тарифов на проезд и ЖКУ

С 1 января 2025 года в ряде городов и сельских поселений Татарстана введут туристический налог. С нового года в республике повышаются тарифы на проезд, ЖКУ, капремонт и др., а каждый владелец собаки будет обязан зарегистрировать своего питомца. «Ъ Волга-Урал» напоминает о главных изменениях в жизни татарстанцев в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие платного отрезка Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Открытие платного отрезка Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Туристический налог

С 1 января в Казани, Болгаре, Азнакаево, Зеленодольске, Елабуге и девяти сельских поселениях Татарстана введут туристический налог. В 2025 году налоговая ставка составит 1% и будет постепенно увеличиваться на 1% каждый год до 2029 года. Минимальная сумма сбора доходит до 100 руб. за сутки. Председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что денежные средства, полученные с налоговых сборов, могут направить на строительство и реконструкцию туристической инфраструктуры, содержание парков, скверов и других мест, которые посещают туристы.

Обязательная регистрация собак

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли проект закона об обязательной регистрации собак. Начальник главного управления ветеринарии кабинета министров республики Алмаз Хисамутдинов сообщил, что в регионе более 111 тыс. собак. Из них с 2017 года зарегистрировано только 14 тыс. (около 13%). По его мнению, закон позволит сделать первый шаг к сокращению числа безнадзорных собак. С 1 июля 2025 года в Татарстане также планируют ввести штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Владелец будет обязан заплатить 2–4 тыс. руб., если собака самостоятельно выйдет за пределы территории хозяина, питомец живет на территории общего пользования или придомовых местах или у животного нет обязательной регистрации.

Повышение цен на проезд в общественном транспорте

В новом году стоимость проезда на общественном транспорте в Казани и трех городах Татарстана вырастет до 45 и 40 руб. соответственно. В столице республики цена одной поездки за наличный расчет составит 45 руб., а по карте — 43 руб. Для тех, кто приобретет проездной на 100 поездок, стоимость одной поездки составит 33 руб. До 40 руб. вырастет цена проезда в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. При оплате поездок билетами длительного пользования цена одной проездки составит 30 руб. Повышение тарифов связывают с необходимостью развития транспортных систем городов.

Повышенные тарифы на ЖКУ

В Татарстане с 1 июля 2025 года подорожают жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В ряде крупных городов республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга, Иннополис и др.) тарифы увеличатся на 22,3%. В других муниципальных образованиях Татарстана оплата ЖКУ вырастет на 17,5%.

Штрафы «зайцам» на платных дорогах

Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон в первом и третьем чтении о введении штрафов для водителей, не оплативших проезд по платным дорогам. Штрафы будут действовать за неоплату поездки по автодорогам регионального, межмуниципального значения и их участкам. Размер штрафа составит 1,5 тыс. руб. для всех автомобилей, кроме автобусов и грузовиков, водители которых будут обязаны выплатить 5 тыс. руб. В этом году в Татарстане ввели в эксплуатацию платный участок Вознесенского тракта и дорогу Алексеевское—Альметьевск в составе трассы Шали—Бавлы. Стоимость проезда по дорогам составит 90–350 руб. и 4,5–18 руб. за 1 км соответственно.

Повышение взноса на капремонт

С 2025 года в Татарстане минимальный взнос на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов увеличится на 10%. Размер минимальной выплаты составит 8,47 руб. вместо 7,7 руб. Изменения вступают в силу с 1 января.

Льготы для новых отелей

Госсовет Татарстана в третьем чтении принял закон о налоговых льготах для новых отелей. Изменения будут распространяться на гостиницы, имеющие категорию «три звезды» и выше, номерной фонд — 50 номеров и более. Льготы предоставят отелям, введенным в эксплуатацию с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года. Объем льгот по объектам, построенным в 2024 году, оценивается на уровне 200 млн руб. в год. Закон направлен раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Запрет на работу мигрантов в 10 сферах

В 2025 году в Татарстане планируют запретить иностранным гражданам работать в 10 сферах экономики. С нового года мигранты не смогут перевозить опасные грузы, работать водителями такси и арендованных автомобилей, охранниками, бухгалтерами, организаторами лотерей и азартных игр, ветеринарами, специалистами по ремонту бытовой и компьютерной техники, финансистами и страховщиками (кроме обязательного социального обеспечения). В пресс-службе Минтруда Татарстана «Ъ Волга-Урал» объяснили, что запрет введут в тех сферах, где есть возможность удовлетворения кадров за счет специалистов из числа граждан РФ. Ограничения вводятся на один год.

Повышение платы за детский сад

С 1 января 2025 года в Татарстане повысят плату за детский сад. Цена будет зависеть от возраста ребенка, часов посещения учреждения и числа несовершеннолетних в семье. Так, с 2025 года плата за посещение детского сада ребенком 3–7 лет на 10,5 часов увеличится на 310 руб. В 2024 году оплата составляет 3732 руб. В среднем плата за уход за ребенком в детском саду повысится на 8%.

Диана Соловьёва