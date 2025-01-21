Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Среди гостей столицы Татарстана более 50% снимают квартиры и апартаменты из-за высоких цен в гостиницах. Об этом сообщил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это количество продолжает расти. После новогодних каникул призываю руководителей гостиниц в этом году повернуться лицом к туроператорам и активно работать по блокам номеров, чтобы не снижалась загруженность по итогам года», — сказал он.

Одной из причин роста цен в гостиницах является нехватка качественных номеров, отметил господин Иванов. Средняя стоимость за ночь в отеле с 3-4 звездами в Казани в прошлом году составила 8746 тыс.руб, в то время как в Москве переночевать в гостинице такого же уровня в 2024 году стоило примерно 9559 тыс. руб.

С 1 января 2025 года в Казани, Болгаре, Азнакаево, Зеленодольске, Елабуге и девяти сельских поселениях Татарстана ввели туристический налог. Он составит 1% и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. Минимальная сумма сбора составляет 100 руб. за сутки.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...