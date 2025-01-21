Среди гостей столицы Татарстана более 50% снимают квартиры и апартаменты из-за высоких цен в гостиницах. Об этом сообщил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Больше половины туристов в Казани бронируют квартиры, а не отели

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это количество продолжает расти. После новогодних каникул призываю руководителей гостиниц в этом году повернуться лицом к туроператорам и активно работать по блокам номеров, чтобы не снижалась загруженность по итогам года», — сказал он.

Одной из причин роста цен в гостиницах является нехватка качественных номеров, отметил господин Иванов. Средняя стоимость за ночь в отеле с 3-4 звездами в Казани в прошлом году составила 8746 тыс.руб, в то время как в Москве переночевать в гостинице такого же уровня в 2024 году стоило примерно 9559 тыс. руб.

С 1 января 2025 года в Казани, Болгаре, Азнакаево, Зеленодольске, Елабуге и девяти сельских поселениях Татарстана ввели туристический налог. Он составит 1% и будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. Минимальная сумма сбора составляет 100 руб. за сутки.

Дарья Сайфиева