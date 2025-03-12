Еврокомиссия заявила об ответных мерах на пошлины США

Европейская комиссия заявила о запуске контрмер в ответ на введение американских пошлин на европейские товары. Эти меры, как сообщили в ЕК, направлены на защиту европейских предприятий, рабочих и потребителей «от воздействия необоснованных торговых ограничений».

Меры вступят в силу в середине апреля, после обсуждения с государствами-членами и заинтересованными сторонами, отмечается в сообщении. В ЕК уточнили, что, несмотря на пошлины, ЕС по-прежнему готов работать с администрацией США для поиска решения путем переговоров, а новые меры могут быть отменены в любое время.

Президент США Дональд Трамп говорил в конце февраля, что планирует ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС. Он также сказал, что повышенные пошлины на товары из Канады и Мексики вступят в силу уже с апреля. По данным Bloomberg, возможные пошлины могут обойтись Евросоюзу в 1,5% ВВП.

О том, как новые пошлины Дональда Трампа могут навредить экономике США, «Ъ» писал в материале «Торговая война с собой и миром».