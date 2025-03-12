На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя жертвами

Корсаковская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после произошедшего ДТП, сообщили «Ъ» в прокуратуре Сахалинской области в среду, 12 марта. Дело возбуждено полицейским следственным отделом Корсакова по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель двоих и более человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», сегодня на трассе Корсаков—Новиково на юге Сахалина произошло лобовое столкновение двух иномарок. Погибли двое пассажиров Honda Fit. Еще два пассажира и водитель Honda, а также водитель Subaru Legacy получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск