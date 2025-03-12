Два человека погибли при столкновении автомобилей в Сахалинской области

В Корсаковском районе Сахалинской области произошло ДТП на трассе «Корсаков – Новиково», сообщили в региональной госавтоинспекции. При лобовом столкновении автомобилей погибли два пассажира Honda. Еще два пассажира и водитель Honda, а также водитель Subaru получили травмы разной степени тяжести.

«По предварительным данным, 27-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем Honda Fit, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем, Subaru Legacy»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.