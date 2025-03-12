Главные новости к утру 12 марта

Киев готов полностью прекратить военные действия, сообщил президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что вести переговоры с российской стороной оказалось легче, чем с украинской.

Любые договоренности по урегулированию украинского кризиса должны проходить на российских, а не американских условиях, заявил зампред Совфеда Константин Косачев. По его словам, в процессе переговоров делегаций США и Украины в Джидде были выставлены условия Вашингтона, а со стороны Киева «кланяются и заискивают».

Минэкономики готово провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки, сообщается в ответе министерства на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ее эффективности.

В 2025 году корпоративный сегмент станет драйвером кредитования, но и его ждет резкое замедление. Причина — высокие ставки и ограничения ЦБ. Учитывая, что в первые два месяца 2025 года крупнейшие банки уже зафиксировали отрицательную динамику по корпоративным кредитам, участники рынка считают новые ужесточения преждевременными.

Котировки нефти Brent на спот-рынке вернулись к минимальным значениям за четыре года, закрепившись ниже уровня $70 за баррель. «Медвежьи» настроения инвесторов вызваны ожиданием спада мировой экономики из-за тарифной войны, а также намерений ОПЕК нарастить объем добычи. Вместе с тем дисконт для российского сорта Urals сократился менее чем до $5.