Косачев: любые договоренности по Киеву будут на условиях Москвы

Любые договоренности по урегулированию украинского кризиса должны проходить на российских, а не американских условиях, заявил зампред Совфеда Константин Косачев. По его словам, в процессе переговоров делегаций США и Украины в Джидде были выставлены условия Вашингтона, а со стороны Киева «кланяются и заискивают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Косачев уточнил, что методика «хвост виляет собакой», которую использовал президент Украины Владимир Зеленский в общении с экс-лидером Белого дома Джо Байденом, в случае с нынешним — Дональдом Трампом, уже не подходит. Он также напомнил замечание Госдепа США, что «Трамп поставил Зеленского на место».

«Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне»,— написал в Telegram-канале зампред Совфеда. Кроме того, в сложившейся ситуации не следует мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями, убежден он.

Во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».