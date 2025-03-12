Трамп: Украина готова на «полное» прекращение огня

Киев готов полностью прекратить военные действия, сообщил президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что вести переговоры с российской стороной оказалось легче, чем с украинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо»,— сказал господин Трамп в ходе круглого стола о бизнесе. Трансляцию вел Youtube-канал Fox News.

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, анонсировал переговоры делегаций Вашингтона и Москвы 11 и 12 марта, а также телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».