Трамп: Украина готова на «полное» прекращение огня
Киев готов полностью прекратить военные действия, сообщил президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что вести переговоры с российской стороной оказалось легче, чем с украинской.
Президент США Дональд Трамп (слева)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так, мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо»,— сказал господин Трамп в ходе круглого стола о бизнесе. Трансляцию вел Youtube-канал Fox News.
Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, анонсировал переговоры делегаций Вашингтона и Москвы 11 и 12 марта, а также телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
О чем договорились США и Украина — в главном «Ъ».