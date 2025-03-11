«Хамас» согласился начать новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Палестинское движение «Хамас» заявило о начале нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Первоначальное соглашение между сторонами истекло 1 марта. Ранее власти Израиля сообщили, что 10 марта делегация страны направится в Катар с целью активизировать диалог с движением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

«Хамас» выразил надежду на прогресс в урегулировании кризиса. «Мы надеемся, что этот раунд приведет к ощутимому прогрессу касательно начала второй фазы переговоров, которая проложила бы путь к прекращению агрессии, выводу оккупационных войск из сектора Газа и завершению сделки по обмену пленными»,— говорится в пресс-службе движения.

Предполагалось, что перемирие между Израилем и «Хамасом» будет состоять из трех этапов, на которых стороны обменяются заложниками и телами погибших. После завершения первого этапа сделки США предложили сторонам продлить первую фазу на 42 дня. «Хамас» категорически отверг план.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о блокировке гуманитарных поставок в анклав, добавив, что в случае дальнейшего отказа последуют более жестокие меры. 9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Израиль стал третьим лишним».