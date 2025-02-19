Положительные характеристики смягчили арест

Горсуд Санкт-Петербурга выпустил из следственного изолятора под домашний арест бизнесмена Владимира Карпинского, который проходит по делу о двойном убийстве вместе с экс-президентом Федерации вольной борьбы города Владимиром Кулибабой. Фигурант содержался под стражей более трех лет, но недавно был оправдан присяжными по всем обвинениям, кроме причастности к криминальной группировке. Его защита аргументировала, что Карпинский, помимо прочего, имеет положительные характеристики в СИЗО. Несмотря на это, прокуратура выступила против изменения меры пресечения, подчеркивая потенциальную опасность подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во вторник Санкт-Петербургский городской суд принял решение изменить меру пресечения со стражи на домашний арест в отношении Владимира Карпинского

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Во вторник Санкт-Петербургский городской суд принял решение изменить меру пресечения со стражи на домашний арест в отношении Владимира Карпинского

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во вторник Санкт-Петербургский городской суд принял решение изменить меру пресечения со стражи на домашний арест в отношении Владимира Карпинского, которого прокуратура называет соратником экс-главы петербургской Федерации вольной борьбы и бывшего помощника президента Олимпийского комитета России Владимира Кулибабы. На прошлой неделе присяжные (шесть женщин и двое мужчин) пришли к выводу о недоказанности вины Карпинского в убийствах криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и его телохранителя Кирилла Угольникова, а также в покушении на убийство другого охранника Дмитрия Скворцова.

«Организация убийства Кулибабой Савина и Угольникова доказана. Организация убийства Кулибабой Скворцова, которое не состоялось, доказана. Убийство Карпинским Савина и Угольникова не доказано. Пособничество Мотыля в убийстве Савина и Угольникова доказано»,— сообщила 14 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

При этом коллегия сочла убедительными доказательства того, что Владимир Кулибаба руководил бандой, а Владимир Карпинский вместе с еще одним подсудимым, Анатолием Мотылем, были ее участниками.

Мотыля присяжные признали заслуживающим снисхождения, Кулибабу и Карпинского — нет. Однако ни один из них вины в инкриминируемом не признал. Следствие полагает, что в 1993 году Владимир Кулибаба дал автоматы АК-74У своим знакомым Марату Аристову (находится в федеральном розыске) и Владимиру Карпинскому, а также поручил Анатолию Мотылю довезти исполнителей до места и затем скрыть после убийства оружие и самих киллеров. В материалах дела утверждается, что Аристов выстрелил в свою жертву не меньше 10 раз, а Карпинский — 16.

Адвокаты (а их за время процесса было по меньшей мере девять.— «Ъ-СПб») указывали на неправдоподобность и несогласованность доказательств обвинения. Так, защита Карпинского подчеркивала, что почерк преступления говорит о том, что оно было исполнено профессионалами, к числу которых их подзащитного нельзя отнести, поскольку тот был мастером спорта по вольной борьбе, а не по тактической стрельбе или снайперскому делу.

В разговоре с «Ъ-СПб» один из адвокатов Карпинского, Марк Павлов, также отметил, что все четыре свидетеля дали противоречивые показания против его доверителя.

«Все они рассказали разные истории, которые между собой никак не бьются. Поверьте, там нестыковок было огромное количество. Плюс у Карпинского было очень серьезное алиби: он был тогда вместе с невестой на юбилее у матери в Молдавии, провел там много времени, в том числе сходил на футбольный матч молдавской команды, которая первый раз тогда играла в Лиге чемпионов УЕФА»,— заключил господин Павлов.

На последнем заседании сторона защиты также активно аргументировала, что Владимир Карпинский не имеет родственников за рубежом, не нарушал порядок в СИЗО и положительно характеризуется. Несмотря на эти доводы, прокуратура выступила против изменения меры пресечения, заявив о серьезности обвинений и потенциальную опасность, которую подсудимый может представлять. Однако суд, все взвесив, принял решение в пользу фигуранта. Срок домашнего ареста установлен до 17 мая 2025 года. Карпинский был освобожден из-под стражи немедленно.

В отношении всех троих обвиняемых судебное разбирательство продолжится уже без присяжных заседателей и в конечном итоге их ждет приговор.

Андрей Кучеров