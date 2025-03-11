Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады с 25% до 50%. Они стали ответом на решение властей канадской провинции Онтарио ввести 25-процентные тарифы на электричество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

«На основе введенных Онтарио 25-процентных пошлин на электричество, поступающее в США, я поручил моему министру торговли поднять на 25% — до 50% — пошлины на сталь и алюминий, поступающие в США из Канады»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также потребовал власти Канады отменить пошлины на молочную продукцию. Их размер составляет от 250% до 390%. Если Оттава не сделает этого, Вашингтон 2 апреля введет пошлины в отношении автомобилей, ввозимых из Канады.

4 марта по решению Дональда Трампа начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. С того же дня с 10% до 20% были увеличены тарифы на поставки из Китая. Оттава, Мехико и Пекин объявили о введении ответных пошлин.

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