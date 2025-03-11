Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил группировку войск «Курск»

Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Курск». Об этом сообщили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Герасимов (на переднем плане), президент Владимир Путин и экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу (на заднем)

Фото: Пресс-служба Президента России Валерий Герасимов (на переднем плане), президент Владимир Путин и экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу (на заднем)

Фото: Пресс-служба Президента России

Генерал армии проверил ход выполнения боевых задач и заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука, командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке. Он отметил успехи соединений и воинских частей в выполнении задач и отдал указания на дальнейшие действия.

В завершении работы начальник Генштаба вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

Алина Морозова