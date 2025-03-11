Хинштейн рассказал, как российские бойцы шли по газопроводу под Суджей в тыл ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале раскрыл некоторые детали операции «Поток». По его словам, бойцы прошли 14 км по трубе в Суджанском районе Курской области в тыл ВСУ. Военнослужащие провели под землей шесть суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Сейчас участники операции находятся под наблюдением врачей. «Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!»,— сказал господин Хинштейн, который посетил в госпитале военнослужащих. Там же он встретился с командиром спецназа «Ахмат», генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым, который участвовал в разработке этой операции.

Александр Хинштейн особо отметил одного из бойцов с позывным «Добрыня», рост которого составляет 195 см. «Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было. Человеческому разуму это просто не поддается»,— восхитился глава региона. По его словам, бойцы говорили, что на поверхность они вышли, как опьяненные и не могли надышаться свежим воздухом.

«Уверен, что операция "Поток" будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой!» — заключил господин Хинштейн.

8 марта Апти Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. Утром 9 марта Минобороны РФ сообщило, что армия взяла село Лебедевка (Курская область) и хутор Новенькое (Сумская область Украины). К вечеру российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. 1 января поставки топлива полностью прекратились, после того как Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом»

О ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла».