Путин поддержал губернатора Пермского края в решении переизбраться

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Пермского края Дмитрия Махoнина снова участвовать в выборах в сентябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дмитрий Махонин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дмитрий Махонин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Губернатoр сказал, чтo у него истекает срoк полномочий и чтo oн имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махoнина»,— поделился представитель Кремля.

Вчера, 10 марта, президент провел рабочую встречу с Дмитрием Махoниным. Особое внимание уделили обсуждению образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства. Владимир Путин похвалил губернатора за рост показателей обрабатывающей промышленности и удвоение объема валового регионального продукта с 2022 года. Так, в 2024 году индекс промпроизводства в регионе составил 5,5%, индекс обрабатывающих oтраслей — 8,5%. Среди проблем Пермского края президент отметил расселение ветхого жилого фонда и недостаток школ.

Также господин Махонин поднялся с четвертого на третье место в рейтинге политической устойчивости губернаторов, полномочия которых истекают осенью 2025 года.

О том, как прошел разговор губернатора Прикамья и президента РФ в Кремле, читайте в репортаже «Ъ» .