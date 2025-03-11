Глава Прикамья улучшил позицию в рейтинге губернаторов

Компания «Минченко консалтинг» подготовила очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов, полномочия которых истекают осенью 2025 года. Его публикует «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Глава Пермского края Дмитрий Махонин набрал в рейтинге 17 баллов и продолжает находиться в группе руководителей с высокой политической устойчивостью. Если полгода назад – в октябре 2024 года – он был на четвертой позиции в рейтинге, то в новом улучшил на одно место (третье).

Стоит отметить, что накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Эксперты ранжируют устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие «больших» проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела).

В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее.