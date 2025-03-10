Дмитрий Махонин доложил о результатах развития Прикамья Владимиру Путину

В Кремле состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Как сообщает пресс-служба президента России, в рамках мероприятия Дмитрий Махонин доложил об основных итогах развития Прикамья в социальной, промышленной и экономической сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

Губернатор отметил, что в Прикамье зафиксирован рост обрабатывающей промышленности. В 2024 году индекс промпроизводства в регионе составил 5,5%, индекс обрабатывающих отраслей — 8,5%. Активно развиваются проекты в области добычи калийно-магниевых солей, на данный момент реализуется шесть инвестпроектов.

Особое внимание в обсуждении было уделено медицинскому и образовательному кластеру развития региона. Учреждения регулярно оснащаются необходимым оборудованием. «Эта работа позволила нам более чем на 20% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и более чем на 10% — от онкозаболеваемости»,— отметил Дмитрий Махонин. По словам губернатора, одной из целей региона является увеличение числа спортивных объектов и рост количества жителей региона, которые систематически занимаются спортом, до 70%.

За последний год также выросла социальная поддержка. Учитывая то, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, около 140 тыс. семей получают меры соцподдержки. Еще одним важным аспектом в данном секторе остается поддержка участников СВО и их семей, которым теперь доступен семейный капитал. Кроме этого, в 2024 году в регионе было построено 1,7 млн кв. м жилья, активно идет переселение из аварийных домов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что особых результатов Прикамью удалось достичь в части транспортной инфраструктуры. В регионе на 30% выросло количество дорог, соответствующих нормативным требованиям. Более чем на 20% снизилась смертность в результате ДТП.

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы Пермский край запланировал 190 мероприятий, в том числе «Поезд Победы».

По словам политолога, профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, Дмитрий Махонин продемонстрировал реальные успехи региона, что было высоко оценено президентом. «Во-первых, за эти пять лет губернатор показал, что может справиться с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Во-вторых, особое внимание он уделяет развитию и поддержке промышленности региона, которая имеет стратегическое значение для всей страны. Речь идет о серийных выпусках авиационных двигателей, миллиардных проектах в области химии и добывающей промышленности»,— подчеркнул политолог.

Господин Баширов отметил также, что поддержка губернатора Прикамья и его планов со стороны президента РФ безусловна. Об этом свидетельствуют как сам факт встречи накануне выборов, так и высокая оценка проделанной Дмитрием Махониным работы.