Самсонова обыграла Касаткину на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в третьем круге турнира Женской теннисной организации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом свыше $8,9 млн. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. 26-летняя Самсонова сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. 27-летняя Касаткина ни разу не подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала Самсонова, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, встретится с победительницей встречи между румынкой Жаклин Кристиани и итальянкой Жасмин Паолини.

Две другие россиянки вылетели из турнира. Диана Шнайдер проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счетом 4:6, 4:6. А Полина Кудерметова уступила британке Сонай Картал со счетом 5:7, 3:6.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 16 марта. Он относится к категории WTA 1000. В 2024 году его выиграла полька Ига Швентек.

Проходящий параллельно мужской «Мастерс» в Индиан-Уэллсе покинул Карен Хачанов. Он проиграл американцу Бену Шелтону.

Таисия Орлова