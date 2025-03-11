Захарова заявила о связи между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Сегодня он должен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы Сергея Собинина, ночная атака беспилотников на город стала самой массированной. Минобороны сообщало, что над Москвой и областью сбиты 91 украинский БПЛА.

На данный момент известно об одном погибшем и девяти пострадавших в Московском регионе. Погибший и двое пострадавших были сотрудниками компании «Мираторг». Из-за атаки БПЛА утром прерывалось движение поездов через Домодедово. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.