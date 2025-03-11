Собянин: отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночная атака беспилотников на город стала самой массированной. Ранее мэр города сообщил о 74 сбитых БПЛА. Минобороны сообщало, что над Москвой и областью сбит 91 украинский БПЛА.

«Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу»,— написал мэр столицы в Telegram.

По информации Минобороны, за эту ночь средства ПВО сбили 337 БПЛА над территорией десяти регионов. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз наиболее массовый налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда было сбито 158 БПЛА над территорией 15 регионов.