Выручка НИТИ «Прогресс» в Ижевске выросла почти на 260 млн рублей в 2024 году

Выручка научно-исследовательского технологического института «Прогресс» в Ижевске по обычным видам деятельности составила 3,89 млрд руб. в 2024 году, что на 259 млн или 7% больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль при этом сократилась год к году на 16,7 млн или 3%, до 538 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

ОАО «НИТИ "Прогресс"» было зарегистрировано в 1994 году. Как указано на сайте организации, технологический институт появился в 1959 году. Основная специализация — сварочные технологии и оборудование для различных видов сварок, технологии обработки металлов давление, плоская шлифовка корпусных агрегатов. Генеральным директором НИТИ «Прогресс» с 2001 года является Андрей Зорин. В октябре 2024 года предприятие внесли в санкционный список Украины.