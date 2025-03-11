На Невском вновь меняют вывески

Российские фэшн-ритейлеры продолжают обживаться на Старо-Невском проспекте. До 2022 года в локации размещались в основном зарубежные люксовые представители модной индустрии. Однако после начала СВО они сначала приостановили работу своих магазинов, а затем официально съехали с арендованных площадей. Освободившиеся помещения постепенно заняли российские компании. Весной этого года открыть магазин в помещении на Невском проспекте, 154, которое ранее занимала французская марка Eres, намерен отечественный дизайнерский бренд женской одежды Lesel, представленный до этого онлайн-площадкой и двумя офлайн-бутиками в Москве. По данным экспертов, арендные ставки в данной локации на начало текущего года составляют от 3 до 8 тыс. рублей за квадратный метр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2024 год. Магазин компании на Невском проспекте 154

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ 2024 год. Магазин компании на Невском проспекте 154

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На вывеску с сообщением о скором открытие бутика Lesel в Санкт-Петербурге обратил внимание «Ъ-СПб». В компании подтвердили расширение на петербургский рынок. Запуск торговой точки намечен на конец апреля — начало мая.

«Это третий бутик нашего бренда. Выйти на рынок Петербурга мы планировали достаточно давно. В прошлом году удалось найти подходящее пространство в таком красивом месте»,— прокомментировали в Lesel. Объем инвестиций в компании не раскрывают.

Lesel займет помещение на Невском проспекте, 154, в котором ранее располагалась французская бельевая марка Eres, знаменитая прежде всего своими купальниками и принадлежащая модному дому Chanel. Магазин площадью 76 кв. м открылся в Петербурге в 2016 году.

Арендные ставки в этой локации, по данным директора департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анны Лапченко, варьируются от 3 до 8 тыс. рублей за квадратный метр в месяц.

По данным заместителя директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, средняя ставка аренды в этой локации на конец прошлого года составляла 3350 рублей за квадратный метр без учета НДС. «Однако важно учитывать, что цена за конкретный блок зависит от целого ряда факторов и может значительно варьироваться для разных помещений в рамках одного коридора»,— отмечает госпожа Кузнецова.

Lesel (ООО «Лесель») — бренд женской одежды класса pret-a-porter de luxe, он был создан в 2009 году. Его название происходит от французского le sel — «соль». Два бутика компании представлены в Москве. Совладельцы бренда — дизайнер Лариса Владимирова и генеральный директор Дарья Язвицкая. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 58 млн рублей, в 2022-м — 51,55 млн.

Российские марки, которые позиционируют себя как премиальные, не первый год активно занимают локации на Невском проспекте — от площади Восстания до Александро-Невской лавры,— освободившиеся после ухода в 2022 году люксовых иностранных брендов (Louis Vuitton, Christian Dior, Сhanel, Bulgari). После начала военной операции на территории Украины операторы приостановили работу своих магазинов, а в конце ноября 2023 года официально съехали с арендованных площадей.

Помещение Christian Dior заняла сеть «Дом фарфора», Bvlgari — салон декора и подарков Anette. В октябре прошлого года уральский бренд Asia st 71 арендовал 200 кв. м в магазине на Невском проспекте, 152, который ранее занимала Omega. В конце декабря стало известно, что ритейлер 12 storeez займет помещение на Невском проспекте, 115, где находился бутик Louis Vuitton. Компания арендовала одно из последних свободных помещений на Старо-Невском.

При этом некоторые иностранные бренды, которые начали развиваться в Петербурге уже после 2022 года, не проработали на местном рынке больше года. В начале сентября 2024 года стало известно, что основанный в Турции бренд Ketroy закрыл свой бутик на Невском проспекте, 150. В прошлом году свои торговые точки также закрыли турецкий Damat Tween и партнерский магазин эстонского BonBon Lingerie.

На начало 2025 года уровень вакантности на Невском проспекте, по данным NF Group, составлял 6,7%. По сведениям Nikoliers, вакантность в конце 2024-го — начале 2025-го колебалась в пределах 7,5–8%.

«Большой проспект Петроградской стороны и Старо-Невский проспект разделяют статус главного фэшн-коридора города, так как это единственные локации, где данный профиль арендаторов является лидером по объему занимаемых площадей. При этом наиболее высокая концентрация магазинов одежды, обуви и аксессуаров на начало года наблюдалась именно на Петроградке: 37% площадей занятых фэшн-ритейлерами против 31% на Старо-Невском проспекте»,— комментирует госпожа Лапченко.

Надежда Ярмула