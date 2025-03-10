Проекты «ПК Транспортные системы» по поставкам в страны СНГ приостановлены

Проекты «ПК Транспортные системы» (ПК ТС, более 50%всего производства трамваев в РФ) по поставке городского электротранспорта в страны СНГ на данный момент заморожены. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор ПК ТС Александр Дубровкин. Причина — в санкциях и условиях поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Очень многие страны приобретают подвижной состав за счет кредитных средств — Евросоюза, КНР и так далее,— пояснил он.— И одно из условий в этих соглашениях — приобретать подвижной состав, изготовленный либо в ЕС, либо в КНР».

Он сказал, что пока ситуация с поставками за границу достаточно сложная. «И очень много нужно поставить в Россию,— добавил он.— Надо обеспечить сначала своих».

Подробнее об этом читайте в интервью Александра Дубровикина, которое выйдет на сайте позднее.

Наталья Скорлыгина