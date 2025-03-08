На 82-м году жизни скончался композитор Геннадий Банщиков

Российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, Заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы Геннадий Банщиков ушел из жизни. Скорбной новостью поделились в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Группа Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте»

Деятель искусств скончался 7 марта на 82-году жизни. Смерть наступила после продолжительной болезни. В Союзе композиторов выразили искренние соболезнования его родным и близким.

Информация о дате и месте прощания появится позже.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге скончался Герой социалистического труда Геннадий Краснопеев.

Татьяна Титаева