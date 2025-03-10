Владимир Путин подарил сыну Героя России из Татарстана инкрустированную саблю

Президент России Владимир Путин подарил 8-летнему сыну Героя России из Татарстана Сергея Чебнева инкрустированную саблю. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на вдову Ольгу Чебневу.

По словам госпожи Чебневой, помимо сабли, Путин передал ее сыну еще и автограф.

«Я не рискнула перевозить ее с собой, самолетом, поэтому мы ждем, когда ее нам доставят. Старшим детям тоже достались подарки от президента, но о них я не могу рассказать», — сказала Чебнева.

Встреча Ольги Чебновой с президентом России состоялась 6 марта в Едином центре поддержки участников СВО. В тот же день Путин вручил Чебневой звезду Героя России.

Сергей Чебнев погиб в Курской области, защищая посёлок Малая Локня недалеко от города Суджа во главе трёх полков. Он пал в контратаке штурмовой группы под ударами минометов. В наградном листе указано, что отвага бойцов и действия их командира остановили движение противника к Курской АЭС.

Артём Дергунов