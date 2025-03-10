Задержанная на Кубани Александра Митрошина погасила налоговую задолженность

Блогер Александра Митрошина, задержанная в Краснодарском крае по делу об отмывании денег, перечислила в бюджет 666 млн руб. налогов за последние два года и полностью погасила задолженность перед ФНС в 200 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на выступление адвоката подсудимой Михаила Мушаилова в Чертановском суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Чертановский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о заключении блогера под стражу. Прокуратура, в свою очередь, просит об избрании домашнего ареста.

Дело о легализации доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении Александры Митрошиной возбудили 7 марта. По данным следствия, в 2020–2022 годах фигурантка использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на превышение допустимого лимита дохода. Средства от образовательных курсов поступали через счета трех других ИП.

В результате своих действий блогер не выплатила налоги на сумму более 127 млн руб. Средства она легализовала через оплату по договору долевого участия и приобретение недвижимости в Москве.

Согласно данным СМИ, речь может идти о трехкомнатных апартаментах площадью до 111 кв. м, расположенных в 700 м от Кремля. Стоимость объекта оценивается примерно в 150 млн руб.

Ранее, в 2023 году, Александра Митрошина уже привлекалась к ответственности за уклонение от налогов на сумму более 120 млн руб. Впоследствии, по данным источника, блогер погасила долг, объяснив ситуацию ошибкой аутсорсинговой компании и собственной безответственностью в отношении бухгалтерии.

Сейчас следователи проверяют фигурантку на причастность к другим экономическим преступлениям. По информации столичного управления МВД, она скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Александра Митрошина признала вину в полном объеме.

Нурий Бзасежев