Суд оставил в СИЗО обвиняемого в похищении девушек в Каменске-Уральском

Свердловский областной суд оставил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина, обвиняемого в похищении и избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском совместно с сообщниками. Как сообщили в пресс-службе суда, адвокат обвиняемого ходатайствовал о смягчении меры пресечения в отношении доверителя, но суд данное требование отклонил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Постановление было обжаловано адвокатом обвиняемого. В апелляционной жалобе он просил избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля суд арестовал Давида Анашкина и двух его подельников в возрасте 17 и 16 лет по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 3 января в период с 19:00 до 00:00 сообщники усадили двух девушек в автомобиль и привезли их на местную автомойку, где ударили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек несовершеннолетняя. На следующий день после происшествия законные представители пострадавших обратились с заявлением полицию.

В начале марта по ходатайству следствия был арестован 19-летний Иван Петров, обвиняемый в похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024 года совместно Давидом Анашкиным. Вскоре после него — 20-летний Виктор Кухтин, который участвовал в похищении и избиении девушек на местной автомойке.

Мария Шараева