За все время работы каток на площади 1905 года в Екатеринбурге посетили около 80 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Это говорит о том, что новая локация стала не просто местом развлечений, но и настоящим центром притяжения для жителей уральской столицы и туристов»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

21 декабря 2024 года на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города, при этом ледовый городок был перенесен в Исторический сквер. Во время новогодних праздников каток посетили более 40 тыс. человек. Заливать его на этом месте планируют на каждый Новый год — по словам господина Орлова, это должно стать новой традицией города. Каток завершил работу 9 марта.

Напомним, парковка для автомобилистов на площади 1905 года будет открыта с 23 марта. В администрации города уточнили, что парковка начнет свою работу с 5:00 утра в день открытия.

Ирина Пичурина