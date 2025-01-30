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Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будут заливать на каждый Новый год

В Екатеринбурге планируют заливать каток на площади 1905 года на каждый Новый год — это должно стать новой традицией города, передает слова мэра города Алексея Орлова портал Е1 с награждения победителей конкурса «Новогодний Екатеринбург».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он также уточнил, что в текущем году работу катка планируют продлить до 9 марта.

Напомним, 21 декабря на площади 1905 года впервые за 40 лет открылся главный каток города, при этом ледовый городок был перенесен в Исторический сквер. Во время новогодних праздников каток посетили более 40 тыс. человек, а в ледовый городок сходили свыше 140 тыс. жителей.

Ирина Пичурина

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