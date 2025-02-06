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Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 23 марта

В Екатеринбурге с 23 марта на площади 1905 года будет открыта парковка для автомобилистов, сообщили в администрации города.

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Соответствующий документ, регулирующий работу катка на площади, подписан главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. В администрации города уточнили что парковка начнет свою работу с 5:00 утра в день открытия.

Напомним, на площади 1905 года 21 декабря впервые за 40 лет был открыт главный каток города. По данным администрации города, работу катка продлили до 9 марта. Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность». За новогодние праздники каток посетило более 55 тыс. человек.

Полина Щуцкая

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