США впервые с 2022 года поставили кукурузу в Россию

США впервые почти за три года возобновили экспорт кукурузы в Россию, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы. Указано, что в начале года в Россию направили этого продукта на $55,5 тыс. Прошлая поставка пришлась на март 2022 года, тогда Россия приобрела зерно на $44,9 тыс.

По информации агентства, за январь США продали кукурузы на $1,5 млрд, что на 31% выше стоимости зерна в прошлом году. Лидером среди импортеров американской кукурузы в начале 2025 года стала Мексика, закупив этого продукта на $408 млн. На втором месте — Япония ($324 млн), на третьем — Южная Корея ($162 млн).

7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел переговоры с Торговой палатой США по вопросу смягчения санкционного давления на РФ. В частности, обсуждался список направлений, с которых необходимо снять ограничения в первую очередь. Среди них — гражданская авиация, запчасти и комплектующие, обслуживание судов, уточнил глава РСПП Александр Шохин.

Подробности — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».