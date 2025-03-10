Россиянка Андреева обыграла Таусон на турнире WTA 1000

17-летняя спортсменка из России Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнования превышает $8,9 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Андреева является первой ракеткой России и 11 ракеткой мира. Датчанка Таусон занимает 21 место в мировом рейтинге. В четвертом круге турнира российская спортсменка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбаковой.

В прошлый раз Мирра Андреева одержала победу над Кларой Таусон в финале турнира WTA 1000 в Дубае. Тогда россиянка получила свой первый титул данной категории.

Подробнее о карьере Андреевой — в материале «Ъ» «Америка ей поможет».