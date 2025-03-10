К концу недели в Свердловской области растает до 20 см снега

В Свердловской области ожидается теплая неделя, при этом до ее конца высота снежного покрова может снизиться на 15-20 см, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В столице Среднего Урала воздух может прогреться до +8°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории Среднего Урала днем 10 марта будет -1°..-6°, на юго-западе до 0°..+2° — этот день и вторник станут самыми холодными днями недели. На юге, западе и юго-западе области в понедельник ожидаются осадки, при этом в юго-западных районах вероятна дневная оттепель. Начиная со среды, оттепели будут по всему региону до конца недели. Плюсовые температуры будут сохраняться не только днем, но и по ночам.

В Екатеринбурге днем понедельника установится температура на отметках -2°..-4°, будет пасмурно, снег, ветер юго-восточный, восточный, 2-7 м/с. Ночью во вторник похолодает до -10°, днем будет 0°, в среду ночью -5°, днем +3°. В следующие дни ожидаются только положительные температуры: в четверг ночью +1°, днем +5°, в пятницу — ночью +2°, днем +6°. В субботу ночью ожидается +1°, днем потеплеет до +8°, в воскресенье до +4° ночью, до +6° днем.

Накануне дороги Свердловской области покрыл слой рыхлого снега толщиной в несколько сантиметров, в частности, автоинспекторы зафиксировали обильный снегопад на участках четырех трасс. Кроме того, зима 2024-2025 годов заняла третье место в рейтинге самых теплых в Свердловской области в XXI веке.

Ирина Пичурина