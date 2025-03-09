Свердловские трассы покрылись слоем рыхлого снега в несколько сантиметров
Дороги Свердловской области покрыл слой рыхлого снега толщиной в несколько сантиметров, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В Госавтоинспекции пояснили, что снежные осадки делают дороги скользкими, повышая риск заносов и аварий.
Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области
В частности, автоинспекторы зафиксировали обильный снегопад на участках:
- Трасса Пермь — Екатеринбург в районе Ачита;
- Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вблизи Верхней Пышмы;
- Маршрут Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Алапаевска;
- Трасса Первоуральск — Шаля.
В ГИБДД призвали водителей отказаться от резких маневров и увеличить дистанцию между автомобилями. «Особое внимание уделяйте использованию фар и противотуманных фонарей в условиях плохой видимости»,— сообщили в ведомстве. Начинающих водителей порекомендовали временно воздержаться от поездок.