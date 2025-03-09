Зима 2024-2025 годов вошла в тройку самых теплых в Свердловской области

Зима 2024-2025 годов заняла третье место в рейтинге самых теплых в Свердловской области в XXI веке, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Отмечается, что первое место занимает зима 2019-2020 годов со средней температурой -10,3°, второе — зима 2003-2004 годов с -11,5°. «На территории Свердловской области и прилегающих регионов Урала средняя зимняя температура составила -7°, -10°, на крайнем севере области до -13°, что выше нормы на 3,7°-5,8°»,— добавили в Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в регионе не зафиксировали частых резких перепадов температуры. «Стабильно теплый декабрь, такой же январь и лишь в последней трети февраля немного похолодало. Самая низкая температура лишь разово опускалась ниже -30°: 23 января на севере и востоке области ночной минимум был -30,-36°, 20 февраля в отдельных районах области -30,-31°»,— пояснили в Гидрометцентре.

Василий Алексеев