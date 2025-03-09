Telegram вводит платные сообщения и расширенную информацию о собеседниках

Мессенджер Telegram выпустил обновление, в котором появились новые настройки конфиденциальности пользователей. Теперь можно установить плату за сообщения от незнакомых контактов, что позволит ограничить нежелательные обращения и монетизировать общение.

Кроме того, при получении сообщения от неизвестного пользователя теперь отображается дополнительная информация о нем, включая страну, общие группы, дату регистрации в мессенджере и статус аккаунта. Это поможет быстрее оценить надежность собеседника и снизить риск мошенничества. Также появилась возможность оплачивать подписку Telegram Premium с помощью звезд, получаемых за платные сообщения.

Ранее Telegram улучшил поиск стикеров и работу с видео. Кроме того, мессенджер выпустил обновление с расширенными функциями управления подарками.

Евгений Федуненко