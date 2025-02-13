Telegram улучшил поиск стикеров и работу с видео

Мессенджер Telegram выпустил обновление, в котором расширил возможности поиска стикеров с помощью искусственного интеллекта, а также добавил новые функции для работы с видеозаписями. Обновление уже доступно для пользователей на всех платформах.

Теперь можно искать стикеры не только среди официальных наборов, но и по миллионам изображений, загруженных другими пользователями Telegram. Поиск работает на 29 языках, включая русский. Достаточно ввести несколько ключевых слов, например «грустный кот» или «робот-музыкант», чтобы найти нужное изображение.

Telegram упростил работу с видеоконтентом: теперь пользователи могут копировать ссылки на конкретные моменты видео и делиться ими в чатах или на других платформах. При переходе по ссылке ролик откроется в Telegram и начнет воспроизведение с нужного момента. Кроме того, в каналах появилась возможность устанавливать обложки для видеозаписей. Был улучшен видеоплеер: теперь он автоматически запоминает место, на котором пользователь остановил просмотр, и позволяет продолжить с того же момента.

Ранее Telegram выпустил обновление с расширенными функциями управления подарками. Также в мессенджере появились ИИ-поиск по стикерам и партнерские программы.

Евгений Федуненко