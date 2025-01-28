Telegram выпустил обновление с расширенными функциями управления подарками

Мессенджер Telegram выпустил обновление, благодаря которому у пользователей появилось больше функций использования подарков. Теперь их можно устанавливать в качестве статуса, выставлять на аукцион, отправлять в блокчейн, а также дарить каналам.

Коллекционные подарки получится использовать в качестве уникальных статусов-эмодзи, а узор и фон подарка обновят дизайн профиля пользователя; сам подарок при этом будет подсвечиваться мерцающими звездами. Отправить подарок теперь можно не только пользователям, но и каналам, также подарок за звезды можно улучшить, чтобы получатель превратил его в коллекционный предмет.

Подарки получится отправить в блокчейн TON, а также выставить на аукцион для сбора средств на собственные инициативы. Получением коллекционного подарка можно похвастаться в «Историях», также в профилях каналов появилась вкладка «Подарки».

Евгений Федуненко