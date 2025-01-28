Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Telegram выпустил обновление с расширенными функциями управления подарками

Мессенджер Telegram выпустил обновление, благодаря которому у пользователей появилось больше функций использования подарков. Теперь их можно устанавливать в качестве статуса, выставлять на аукцион, отправлять в блокчейн, а также дарить каналам.

Коллекционные подарки получится использовать в качестве уникальных статусов-эмодзи, а узор и фон подарка обновят дизайн профиля пользователя; сам подарок при этом будет подсвечиваться мерцающими звездами. Отправить подарок теперь можно не только пользователям, но и каналам, также подарок за звезды можно улучшить, чтобы получатель превратил его в коллекционный предмет.

Подарки получится отправить в блокчейн TON, а также выставить на аукцион для сбора средств на собственные инициативы. Получением коллекционного подарка можно похвастаться в «Историях», также в профилях каналов появилась вкладка «Подарки».

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...