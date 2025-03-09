Минобороны: ВС РФ нанесли удары по аэродромам и объектам газопереработки Украины

Минобороны отчиталось об ударе по украинским объектам газопереработки. В ведомстве утверждают, что пораженные объекты обеспечивают работу предприятий военно-промышленного сектора Украины.

Кроме того, за сутки российская армия нанесла удары по «инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах», утверждают в ведомстве. Для этого были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

7 марта Минобороны заявило, что армия России нанесла удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Украинские СМИ тогда сообщали об атаках на объекты в Тернопольской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Хмельницкой и других областях.

В тот же день, по сообщениям New York Post, ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе курского города Суджа, из-за чего «семимесячная вылазка Украины» в Курскую область «находится на грани срыва». По данным издания, ВСУ могут покинуть российский регион в течение двух недель.