Армия России нанесла удар по энергообъектам Украины, питающим ВПК

За минувшую ночь армия России нанесла удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. В Минобороны сообщили, что эти энергообъекты обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами»,— рассказали в Минобороны. В ведомстве заявили, что все цели были поражены.

Ранее власти Украины рассказывали о массированной ракетно-дроновой атаке на электроэнергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах страны. СМИ страны сообщали об атаках на объекты в Тернопольской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Хмельницкой и других областях. В Минэнерго Украины заявили, что принимаются все необходимые меры для стабилизации электро- и газоснабжения, энергетики работают над ликвидацией последствий.