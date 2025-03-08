Правительство вдвое сократило финансирование развития Кисловодска

Правительство России обновило план развития города Кисловодска в Ставропольском крае до 2030 года. Новый документ, опубликованный на портале правовой информации, включает изменения по датам реализации проектов и исключает уже выполненные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Итоговая сумма финансирования для проектов, запланированных на 2025-2027 годы, снизилась до 9,863 млрд руб., что на 50% меньше по сравнению с предыдущей редакцией 2024 года.

Также в обновленном плане определены источники финансирования для нескольких проектов. Ранее правительство уже скорректировало план комплексного развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, обозначив сумму в 592,3 млрд руб. на эти цели.

Тат Гаспарян