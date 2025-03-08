Большунов и Коростелев завоевали золото командного спринта на чемпионате России

Представители Татарстана Савелий Коростелев и Александр Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Второе место досталось команде из Санкт-Петербурга — Андрею Парфенову и Андрею Краснову. Бронзовые медали завоевали Сергей Забалуев и Сергей Ардашев из второй сборной Татарстана. Соревнования проходят с 1 по 9 марта в поселке Мирный.

Представительницы Татарстана Дарья Непряева и Наталья Терентьева сегодня выиграли командный спринт среди женщин на чемпионате России.

Влас Северин