Представительницы Татарстана выиграли командный спринт на чемпионате по лыжным гонкам

Представительницы Республики Татарстан Дарья Непряева и Наталья Терентьева выиграли командный спринт среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам.

Второе место заняла команда из Тюменской области, в состав которой вошли олимпийская чемпионка Татьяна Сорина и Екатерина Смирнова. Бронзовые награды завоевали Екатерина Никитина и Алена Баранова из Москвы.

Чемпионат России проходит с 1 по 9 марта в поселке Мирном.

Влас Северин