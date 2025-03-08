Никола Йокич установил рекорд НБА по очкам, передачам и подборам в одном матче

Игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал более 30 очков, 20 подборов и 20 передач в одном матче. «Денвер» на своей арене в овертайме обыграл «Финикс Санз» со счетом 149:141 (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters

30-летний Йокич, играющий на позиции центрового, за 44 минуты совершил 21 подбор и сделал 22 передачи. По итогам матча баскетболист получил 31 очко. «Денвер» занимает третью строку в турнирной таблице Западной конференции, «Финикс» — десятую.

Йокич в 2014 году на драфте НБА был выбран «Денвер Наггетс» под общим 41-м номером. В 2023 году стал чемпионом лиги, также его признали самым ценным игроком финала плей-офф. Лидирует среди европейских игроков по количеству трипл-даблов в истории НБА.