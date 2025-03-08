Сербы и русские связаны общей историей и борьбой против фашизма, считает спикер парламента Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич. Он вместе с президентом республики Милорадом Додиком планирует приехать в Москву на парад Победы 9 мая.

«Нас объединяет... еще одна важная вещь, которая особенно раздражает западные страны — наша антифашистская история. Именно поэтому мы гордимся тем, что я и президент Республики Сербской Милорад Додик будем 9 мая в Москве»,— рассказал ТАСС господин Стевандич.

О планах посетить парад Победы говорили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В параде также примут участие военнослужащие Мьянмы.

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил президента РС к году тюрьмы и запретил на шесть лет заниматься политической деятельностью. Лидера боснийских сербов обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Кремль осудил приговор.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской пойдет другим путем».