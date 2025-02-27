Кремль осудил обвинительный приговор Додику и назвал преследование политическим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, 27 февраля, на пресс-колле, что в Кремле осуждают приговор суда Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика. По словам официального представителя президента РФ, случившееся может повлечь негативные последствия и дестабилизацию не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: пресс-служба президента РФ Милорад Додик

Фото: пресс-служба президента РФ

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. Они могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо»,— сказал господин Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также добавил, что, по мнению российских властей, преследование носит «абсолютно политический характер». «И направлено не только лично против (Милорада.— "Ъ") Додика, но и, собственно, против всех патриотических сербских сил»,— добавил Дмитрий Песков.

В среду суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Додика к году тюрьмы и шести годам запрета на занятие политической деятельностью. Лидера боснийских сербов обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.

Руководство РС заранее предупредило, что в случае обвинительного приговора своему лидеру, исключающего его из политики, оно потребует коренного переустройства Боснии либо перейдет к «плану Б» — провозглашению независимости Республики Сербской.

Подробнее о ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Милораду Додику запрещают политику».

Анастасия Домбицкая