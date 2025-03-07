Суд арестовал мужчину, взорвавшего банкомат в ТЦ «Свиблово»

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 6 мая) 20-летнего мужчину, который взорвал банкомат Газпромбанка в ТЦ «Свиблово». Его обвиняют в уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов.

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На допросе мужчина рассказал, что хотел похитить 200 тыс. руб. для прохождения платных курсов. Он купил на маркетплейсе три петарды, изготовил из них самодельное взрывное устройство, а затем положил его в купюроприемник. Последовавший взрыв повредил терминал. При этом обвиняемый не стал возвращаться за деньгами после взрыва, потому что испугался. В столичной прокуратуре добавили, что фигурант признал вину.

Взрыв в банкомате в ТЦ «Свиблово» произошел вечером 6 марта. Изначально выдвигалась версия, что мужчина мог взорвать банкомат, потому что стал жертвой мошенников. В тот же вечер полиция сообщила о задержании преступника.

Никита Черненко