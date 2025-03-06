Полиция задержала мужчину, взорвавшего банкомат в ТРЦ «Свиблово»

Правоохранительные органы задержали мужчину 2005 года рождения, который взорвал банкомат в отделении «Газпромбанка» в ТРЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

Инцидент произошел сегодня днем. Сообщалось, что неизвестный бросил неизвестное взрывное устройство в купюроприемник. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили банкомат и остекление помещения. В качестве предварительной версии правоохранители называли действия мошенников, уговоривших жертву совершить преступление. Другой версией называлась попытка ограбления.

Позже Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы взяла под контроль уголовное дело о взрыве банкомата. Следователи разбираются в мотивах задержанного. В столичном управлении МВД добавили, что против злоумышленника могут возбудить дело по другим статьям УК РФ.

Никита Черненко