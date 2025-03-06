В торговом центре на северо-востоке Москвы взорвался банкомат

В торговом центре «Свиблово» в Москве неизвестный взорвал банкомат. Возможно, это было сделано по указу мошенников — такую версию рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте взрыва в торговом центре «Свиблово»

Фото: Прокуратура Москвы На месте взрыва в торговом центре «Свиблово»

Фото: Прокуратура Москвы

«По предварительным данным, банкомат мог взорвать мужчина, ставший жертвой мошенников, которые уговорили его пойти на этот шаг. В таких случаях преступники зачастую представляются сотрудниками силовых ведомств»,— сказали собеседники агентства.

Злоумышленник подорвал банкомат «Газпромбанка» — аппарат для выдачи денег оказался сильно поврежден. «Клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали. Сотрудники службы безопасности банка оказывают содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего»,— рассказали в банке изданию MSK1.

По данным Telegram-канала SHOT, подрывник поместил взрывное устройство в купюроприемник. Кроме банкомата было повреждено остекление помещения, рассказали в московской прокуратуре. Подозреваемый скрылся с места преступления.